"Пробила очередное дно": Россия готовила провокацию для Джамалы

Джамала написала гневный пост/ instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала рассказала о том, что россияне готовили провокацию против нею.

Об этом она рассказала на официальной странице в Facebook.

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"На следующий день после выхода в американском издании Vice публикации о возможных бот-атаках, в Телеграмме уже распространяются сфабрикованные материалы, где я якобы готова выступать на корпоративе российского миллиардера", - написала певица.

По ее словам, как и с нарисованным микрофоном Путина, еще одна попытка тупой информационной войны. Еще одна ложь, вроде "денацификации", "атаки исключительно на военные объекты" и "спасения русского мира".

"Вам туда же, вслед за "русским военным кораблем"", - написала Джамала.