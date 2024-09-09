Привязана к постели: путинистка Любовь Успенска слегла - детали

Путинистка Успенская пожаловалась на сильную головную боль.

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Любовь Успенская приболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказала, что чувствует себя очень плохо, но решила не отменять выступление.

Как поделилась путинистка на своей странице в соцсетях, стилисты собирали ее на концерт прямо в постели, пока она старалась прийти в себя, чтобы подзаработать кровавые русские рубли.

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"Представляете, я сегодня встала в Геленджике, у меня такая головная боль… Надо ехать в Анапу, а я не в состоянии даже собраться. Приходится даже лежа в постели… Приняла таблетку, и мой замечательный стилист пытается собрать на концерт. Да, тяжела, конечно, жизнь артиста, но концерт я никогда не отменю", — заявила любительница диктатора Путина.

Путинистка Успенская собирается на концерт в постели / фото: скрин instagram.com/uspenskayalubov_official/

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.

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