Притула откровенно признался, как ему удается выезжать за границу

Украинский телеведущий Сергей Притула ответил пользователям Сети и честно признался, как ему удалось выехать за границу во время войны.

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Сергей Притула говорит, что за границу он ездит в полном соответствии с законом / коллаж Главред, фото УНИАН

Экс-шоумен, а ныне основатель собственного благотворительного фонда Сергей Притула признался, как ему удавалось выехать за границу уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он рассказал в интервью Евгению Яновичу в YouTube.

Притула заявил, что за пределы страны он выезжает в соответствии с действующим законодательством.

"Выезжал согласно действующему законодательству. То есть, я даже на "Шлях" не подавался за последние два года, потому что очень долго рассматривается. Мы на "Шлях" подаем время от времени людей из Фонда поехать забрать какую-нибудь технику за границу", — объясняет волонтера.

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По поводу самого Притулы, то он отмечает, что у него трое несовершеннолетних детей, поэтому ему и разрешено уезжать из Украины.

"Я — отец троих несовершеннолетних детей, законодательство позволяет мне пересекать границу. Но в начале января этого года, когда я услышал, что с конца декабря начали происходить какие-то вещи, когда даже многодетных родителей не пропускали через границу, я обратился за уточнением. Я пошел в ТЦК, меня направили на ВВК, я ее прошел, у меня есть соответствующий документ, который я показываю при пересечении границы",— подытожил он.

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу.

Также украинского ведущего романтических реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника остановили представители ТЦК. Об этом он самостоятельно рассказал в социальных сетях.

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