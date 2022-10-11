Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

Принцесса Диана не приняла бы Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Когда в жизни принца Гарри появилась Меган Маркл, СМИ и даже его семья поняли, что он нашел в американской актрисе - он увидел в ней нежность и бунтарский дух его матери, покойной принцессы Дианы.

Однако сравнивать их нельзя. Более того, будь леди Ди жива, она бы возненавидела свою мятежную и несдержанную невестку. Такого мнения придерживается дворецкий и самый близкий друг Дианы Спенсер Пол Баррелл.

"Есть некоторое сходство в том, что и у Меган, и у Дианы явно были трения и проблемы в королевской семье - они обе сильные женщины, которые хотели стоять на своем. Диана гордилась бы тем, что Гарри и Меган решили уйти и проложить свой собственный путь", - говорит Баррелл в интервью для Closer.

Однако на этом сходство между Меган и Дианой заканчивается. Дворецкий убежден, что стремление Маркл прославиться и привлечь к себе внимание скандалами привело бы Королеву сердец в ужас. Такое поведение жены Гарри неизбежно привело бы к конфликту между женщинами.

Поэтому Баррелл считает, что сравнивать Диану и Меган нельзя. Одной нужна слава, другая всего лишь хотела мира. "Меган пережила лишь малую толику того, через что прошла Диана. Она была в королевской семье 20 месяцев; для Дианы это длилось 16 лет! Меган было намного легче, чем Диане. В 36 лет Меган знала, во что ввязывается, в отличие от Дианы, которая была всего лишь подростком. Члены королевской семьи приветствовали Меган с распростертыми объятиями, а Диану - нет. В глубине души Диана хотела делать добро. Даже после того, как она ушла из королевской семьи, она осталась верна своей морали и не гналась за славой и богатством. Она поставила благотворительность и своих мальчиков на первое место", - убежден он.

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