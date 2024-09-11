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Принц Уильям прокомментировал здоровье Кейт

Алена Кюпели
11 сентября 2024, 16:25
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Принц Уильям выступил с коротким заявлением относительно здоровья Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уэльский дал новую информацию о здоровье своей жены, принцессы Кейт.

Как пишет Express.co.uk, принц Уильям посетил начальную школу Swiss Valley Community Primary School в Лланелли, где его встретила толпа, терпеливо ожидавшая его прибытия снаружи школы, которое произошло всего через несколько часов после последнего заявления принцессы Уэльской о ее здоровье.

Будущему королю вручили открытки и подарки для его жены, а также он дал новую информацию о том, как у нее дела. Он сказал Полин Томас, 74-летней доброжелательнице, которая спросила его о Кейт: "Это хорошие новости, но еще предстоит долгий путь".

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Принц также рассмешил всех, когда во время его прогулки ребенок сказал ему, что у него есть насекомое. Уильям спросил у мальчика, который был кадетом морского училища, хочет ли он оставить его себе, и передал ему. Он сказал: "Хорошее место, оно, должно быть, преследовало меня здесь".

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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