Принц Гарри решил добить больного отца

Принц Гарри продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на лишение официальных полномочий.

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Принц Гарри продолжает исполнять свои обязанности / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

По словам источников, принц Гарри и Меган Маркл могут быть приглашены в Гану после их громкой поездке в Нигерию.

По информации Mirror, официальные лица и ведущие деятели западноафриканской страны очень хотят, чтобы герцог и герцогиня Сассекские посетили страну после их "успеха" в соседней стране Нигерии.

Инсайдеры говорят, что ведущие влиятельные лица страны и артисты очень хотят, чтобы Сассексы прилетели в Аккру, столицу Ганы, которую так любила покойная бабушка Гарри королева Елизавета II, и они сделают все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Источник сообщил: "В Гане уже много разговоров и волнений, все так хотят, чтобы Гарри и Меган приехали и ощутили великую культуру и теплоту. За последние годы Гану уже посетили несколько знаменитостей, в том числе Эд Ширан, Наоми Кэмпбелл, Лиам Пейн из One Direction, Идрис Эльба, который был диджеем на свадьбе Гарри и Меган, тоже завсегдатай, он наполовину ганец и любит проводить время "дома".

Источник продолжил: "У Гарри определенно не будет недостатка в людях, которые его покажут, и они обязательно расстелят для него красную дорожку, пригласив некоторых из лучших исполнителей афро-битов, чтобы приветствовать его и его семью".

Такое "королевское" поведение принца Гарри и Меган Маркл может сильно раздражать отца Чарльза, который лечится от онкологии. Как известно, пара больше не является носителями титулов, но продолжают вести себя как будто у них не отбирали полномочия.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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