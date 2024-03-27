Принц Гарри попал в уголовное дело: появились детали

Имя принца Гарри попало в судебные документы США, связанные с иском на $30 млн долларов против Комбса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам и женщинам, организации непристойных вечеринок.
Иск против Diddy подал продюсер Родни Джонс. Он утверждает, что "знакомство" с герцогом Сассекским и другими звездами дало вечеринкам Комбса "легитимность", сообщает издание Daily Mail.
Знакомство и дружба со звездами помогли Diddy завоевать репутацию "организатора лучших вечеринок", как написано в документах.
Но в документах нет никаких доказательств правонарушения со стороны принца Гарри. Он не является обвиняемым и назван в 73-страничном документе один раз.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
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Отметим, Дональд Трамп предположил, что принц Гарри может быть депортирован из США под его руководством, если будет обнаружено, что герцог фальсифицировал информацию в своей визовой анкете.
А также в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
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