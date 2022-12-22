Приезжавший в Украину Бен Стиллер растекся в комплиментах выступлению Зеленского в Конгрессе

Голливудский актер Бен Стиллер, который летом побывал в Украине как посол доброй воли ООН, всемерно восхитился выступлением Владимира Зеленского в Конгрессе.

Бен Стиллер и Владимир Зеленский / фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер, сценарист и режиссер Бен Стиллер, который летом был в Украине как посол доброй воли ООН по делам беженцев, с громадным восхищением отреагировал на вчерашнее выступление президента Владимира Зеленского в Конгрессе США. Соответствующий текст он разместил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Актер честно написал – после того, как он сам увидел следы военных преступлений, которые русские оккупанты совершали в Киевской области, ему очень важно говорить о помощи Украине, которая охвачена войной.

"Наблюдая как украинский президент Владимир Зеленский обращается с просьбой о помощи здесь, в США, и во время его выступления перед Конгрессом, я испытал множество чувств. Я видел разрушения и общался с мирными жителями, которые непосредственно пострадали от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли своими глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы вопросов", – написал он.

Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксер - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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