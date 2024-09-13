Прекрасный принц: в сети сошли с ума от новой бороды Уильяма

Британский принц Уильям решил немного сменить образ и появился на свежих фото с бородой.
И его фото вызвали большой ажиотаж в сети. Кто-то от нее в восторге, а кто-то предпочел бы, чтобы Уильям немедленно побрился и больше такого никогда не делал.
Поклонники, в частности, мечтают, чтобы принц отрастил бороду побольше, а многие также сравнивают его с принцем Филиппом.
Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Полюбоваться на Уильяма с бородой можно тут
Комментаторы также обратили внимание на то, что Уильям очень сильно похудел. На фоне проблем со здоровьем его супруги Кейт и отца короля Чарльза - это вполне нормальная реакция.
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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
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