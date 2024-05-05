Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

Isaak признался, что дисквалификация страны-оккупанта ему не по душе.

https://stars.glavred.info/predstavitel-germanii-na-evrovidenii-2024-predlozhil-vernut-na-konkurs-rossiyu-10562861.html Ссылка скопирована

Евровидение-2024 - участник из Германии ждет РФ на конкурсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaak.music

В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, организаторы Евровидения приняли решение запретить участникам из страны-агрессора рф принимать участие в музыкальном конкурсе. Это решение многим показалось очевидным и вполне логичным, тем более сейчас, когда прошло уже более двух лет.

Тем не менее до сих пор остались те, кто не понимает, почему изоляция страны-оккупанта на всех уровнях так важна. Так недавно певец Isaak, участник от Германии на Евровидении-20224, в своем интервью для издания ZDF выдал один из самых любимых нарративов российских пропагандистов про "артистов вне политики".

"Зачем исключать Израиль (с конкурса - прим. редактора)? Почему бы не вернуть Россию? Мы здесь музыканты, а не политики", - заявил Исаак. В социальных сетях эти слова артиста вызвали волну хейта, из-за чего издание удалило их из интервью. Однако скриншоты с цитатой артиста уже разлетелись по всему интернету.

видео дня

К слову, размышления Исаака про дисквалификацию россии с конкурса в интервью все же остались. Так артист уверен, что страну-агрессора не желают видеть на Евровидении вовсе не из-за войны, а из-за "отсутствия свободы СМИ".

"В Израиле есть свободная журналистика, в России - нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было, к сожалению, решено не допускать Россию к участию. Поэтому в итоге было принято решение допустить к участию Израиль, но не Россию. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять", - говорит конкурсант от Германии.

Евровидение-2024 - участник из Германии ждет РФ на конкурсе / Скриншот из соцсети Х

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред