Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

Предательница Украины Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в стране-террористе РФ, жестко поступила со своим мужем-путинистом Тарзаном.
В эфире росТВ Тарзан подтвердил, что Королева отселила его из особняка, поскольку его принадлежности для рисования, а также сами картины заполонили все пространство в доме.
"Наташа сказала: "Пристроим тебе к спортзалу отдельную хибару". Мы можем убить двух зайцев. Наш дом старый, ему нужен ремонт, включая замену коммуникаций. Плюс пристроим мне помещение. И плюс пострадавший от меня зал будет ремонтироваться", - сказал путинист.
Отметим, отселение Тарзана обошлось Королевой в 5 млн рублей.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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Напомним, предательница Украины Наташа Королева уличила своего супруга Тарзана в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.
А также известный российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове".
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