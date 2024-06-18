Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

Наташа Королева отселила Тарзана из дома из-за его увлечения живописью.

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Наташа Королева отселила Тарзана / коллаж: Главред, фото: t.me/korolevastar

Предательница Украины Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в стране-террористе РФ, жестко поступила со своим мужем-путинистом Тарзаном.

В эфире росТВ Тарзан подтвердил, что Королева отселила его из особняка, поскольку его принадлежности для рисования, а также сами картины заполонили все пространство в доме.

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"Наташа сказала: "Пристроим тебе к спортзалу отдельную хибару". Мы можем убить двух зайцев. Наш дом старый, ему нужен ремонт, включая замену коммуникаций. Плюс пристроим мне помещение. И плюс пострадавший от меня зал будет ремонтироваться", - сказал путинист.

Отметим, отселение Тарзана обошлось Королевой в 5 млн рублей.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Напомним, предательница Украины Наташа Королева уличила своего супруга Тарзана в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.

А также известный российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове".

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