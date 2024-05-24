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Предатель Бардаш обиделся на СБУ из-за подозрения в пропаганде "русского мира"

Анна Подгорная
24 мая 2024, 01:30
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Юрий Бардаш "выкатил" целую простыню текста, как ему это безразлично, но все же пожаловался на обвинение.
Юрий Бардаш
Юрий Бардаш СБУ - Бардаш прокомментировал подозрение от СБУ / коллаж: Главред, фото: t.me/yourabardash

22 мая Служба безопасности Украины сообщила музыкальному продюсеру-предателю Юрию Бардашу о подозрении сразу по четырем статьям Криминального кодекса Украины. Его обвиняют в информационно-подрывной деятельности на пользу страны-агрессора посредством публикаций в социальных сетях.

С началом полномасштабной войны в Украине Бардаш трусливо сбежал в рф, где внезапно подался в политические эксперты, стал призывать украинцев ждать "освобождения" и саботировать нынешнюю власть. Тем не менее Юра продолжает с жадностью наблюдать за событиями в Украине, которая создала его, как артиста.

Более того - его очень оскорбил тот факт, что СБУ объявила его в розыск. Дескать, он, как "русский человек" конечно очень горд тем, что его записали в низкопробные пропагандисты кровавого кремлевского режима, но все же обижен, что за его слова и действия его будет ждать законное наказание.

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"Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли? ... В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", - заявил негодующий Бардаш в своем Telegram-канале.

Кто такой Юрий Бардаш?

Юрий Бардаш — бывший украинский продюсер, хореограф, певец. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols,"Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", а также певицы Луны и певца Wellboy, сообщает "Википедия".

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