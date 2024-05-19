Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

Путинский пропагандист Ярослав Дронов (Shaman), плясавший на руинах уничтоженного Россией Мариуполя, вдруг разговорился и выдал странное заявление о своей жизни.
В беседе с желтой прессой кремлевская "звезда" в одном халате выдал, что не носит трусов. Более того, Дронов не видит в этом ничего плохого и странного.
Шаман добавил, что "не понимает концепцию нижнего белья".
"Нет, отсутствуют. Не совсем понимаю как бы концепцию нижнего белья, для чего оно нужно. Поэтому я не ношу нижнее белье", - ответил Дронов.
Затем пропагандист добавил, что "в этом нет смысла".
"В этом нет смысла… Потому что… как бы зачем. Трусов у меня нет и никогда не было", - сказал Шаман.
Кто такой Shaman
Ярослав Дронов, более известный как Shamаn — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу "Фактор А", а в 2014 году — на российской версии шоу "Голос". В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним Shaman и является постоянным участником пропагандистских концертов, а также активно поддерживает войну в Украине.
Сам воевать не идет, так как, по его словам, его не пускает жена. Прославился благодаря войне в Украине, а также исполнению хита "Я русский".
Новости шоу-бизнеса - последнее
Как писал Главред, предательница Украины певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, показалась после сообщений о ее критическом состоянии здоровья.
В то же время украинская певица Камалия, которая в последнее время появляется в компании бывшего мужа миллиардера Мохаммада Захура, снова показала кадры своего отдыха.
А вот российскому певцу и автору Николаю Носкову снова стало хуже. Корректировка терапии врачами не помогла, лечение не приносит существенной пользы — здоровье прогрессивно ухудшается.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву
- Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации
- Прогрессивно ухудшается: российскому певцу Носкову становится все хуже
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред