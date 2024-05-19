Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

Ручной "артист" Путина появился перед желтой прессой в одном белом халате.

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Шаман знатно опозорился / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Путинский пропагандист Ярослав Дронов (Shaman), плясавший на руинах уничтоженного Россией Мариуполя, вдруг разговорился и выдал странное заявление о своей жизни.

В беседе с желтой прессой кремлевская "звезда" в одном халате выдал, что не носит трусов. Более того, Дронов не видит в этом ничего плохого и странного.

Шаман добавил, что "не понимает концепцию нижнего белья".

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"Нет, отсутствуют. Не совсем понимаю как бы концепцию нижнего белья, для чего оно нужно. Поэтому я не ношу нижнее белье", - ответил Дронов.

Затем пропагандист добавил, что "в этом нет смысла".

"В этом нет смысла… Потому что… как бы зачем. Трусов у меня нет и никогда не было", - сказал Шаман.

Кто такой Shaman Ярослав Дронов, более известный как Shamаn — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу "Фактор А", а в 2014 году — на российской версии шоу "Голос". В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним Shaman и является постоянным участником пропагандистских концертов, а также активно поддерживает войну в Украине. Сам воевать не идет, так как, по его словам, его не пускает жена. Прославился благодаря войне в Украине, а также исполнению хита "Я русский".

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