Камалия показала, как с мужем и дочками отпраздновала свой день рождения

Украинская певица Камалия, которая в последнее время появляется в компании бывшего мужа миллиардера Мохаммада Захура, снова показала кадры своего отдыха.
На своей странице в Instagram, певица отмечала свой день рождения. Свой личный праздник звезда встретила в кругу семьи в Португалии. В частности, вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочками Арабеллой и Мирабеллой они отправились в конюшню кататься на лошадях.
Семейство выглядит вполне счастливым. К слову, на фото видно, как сильно выросли девочки пары - Арабелла и Мирабелла.
Певица Камалия - последние новости по теме
Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.
Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.
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