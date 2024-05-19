Прогрессивно ухудшается: российскому певцу Носкову становится все хуже

Николая Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже ему стало еще хуже.

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Николаю Носкову во второй раз стало хуже / Коллаж Главред, фото KP.ru

Российскому певцу и автору Николаю Носкову, который оказался в больнице с осложнениями в пневмонии, снова стало хуже.

По информации российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, у Николая Носкова резко ухудшилось состояние на фоне приема сильнодействующих препаратов. "У него появились сильные боли в животе", - пишут пропагандисты.

Канал также сообщает, что корректировка терапии врачами не помогла, лечение не приносит существенной пользы — здоровье прогрессивно ухудшается. Медики планируют исключить формирование абсцесса в брюшной полости и язву в желудке.

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Кто такой Николай Носков Николай Носков - советский и российский музыкант, певец, композитор. Обладатель российских музыкальных премий "Золотой граммофон" и "Овация".

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Напомним, ранее Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, которая состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет, сообщила новость, которая касается здоровья певца.

Напомним, ранее Носкова экстренно госпитализировали с воспалением лёгких 3 мая. Специалистам пришлось бороться не только с ним, но и с последствиями инсульта, который музыкант перенёс в 2017 году, но так и не восстановился. Позже врачи диагностировали у Николая тромбоэмболию на фоне пневмонии.

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