Еле дышит: госпитализированному российскому певцу стало хуже

Российский певец Николай Носков, который оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести, получил еще одно осложнение.
По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, у Носкова на фоне пневмонии диагностировали закупорку легочной артерии.
Кто такой Николай Носков
Николай Носков - советский и российский музыкант, певец, композитор. Обладатель российских музыкальных премий "Золотой граммофон" и "Овация".
Как написал канал, врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Артист находится в средне-тяжелом состоянии. Пропагандисты также пишут, что также у музыканта развилась дыхательная недостаточность.
"Ситуацию осложняет дисбактериоз кишечника. До этого Носков жаловался на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи корректировали терапию и назначили ему более сильные препараты", - сообщили медики.
Напомним, ранее 68-летнего народного артиста РФ экстренно госпитализировали с воспалением легких. Медикам пришлось бороться не только с ним, но и с последствиями инсульта, который музыкант перенес в 2017 году, но так и не восстановился.
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Напомним, ранее Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, которая состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет, сообщила новость, которая касается здоровья певца.
Ранее также певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, неожиданно признался в своей мужской несостоятельности.
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