Еле дышит: госпитализированному российскому певцу стало хуже

Артисту Николаю Носкову стало хуже и его состояние еще более тяжелое.

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Николай Носков все еще находится в больнице / Фото Российская газета, Pixabay

Российский певец Николай Носков, который оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести, получил еще одно осложнение.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, у Носкова на фоне пневмонии диагностировали закупорку легочной артерии.

Кто такой Николай Носков Николай Носков - советский и российский музыкант, певец, композитор. Обладатель российских музыкальных премий "Золотой граммофон" и "Овация". видео дня

Как написал канал, врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Артист находится в средне-тяжелом состоянии. Пропагандисты также пишут, что также у музыканта развилась дыхательная недостаточность.

"Ситуацию осложняет дисбактериоз кишечника. До этого Носков жаловался на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи корректировали терапию и назначили ему более сильные препараты", - сообщили медики.

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