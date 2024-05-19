После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

Путинистка Наташа Королева вышла на связь со своими подписчиками.

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Опухшая Королева показалась в новом видео / Коллаж Главред, фото Instagram/ koroleva__star

Предательница Украины певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, показалась после сообщений о ее критическом состоянии здоровья.

Теперь же на своей странице в Instagram, она показалась в новом видео, где сняла себя крупным планом. На фото она выглядит опухшей, даже несмотря на сильный фильтр.

Комментаторы тоже заметили перемены во внешности певицы и стали комментировать ее вид. "Без макияжа господи на кого похожа?", "Везде все одинаково. Зубы вставные, губы надувные, зачем?", "Чо с мордой", - спрашивают ее подписчики.

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К слову, Королева спела новую песню о выпускном. Комментаторы высмеяли ее попытки молодиться.

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Напомним, ранее Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

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