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Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и "тусили" вместе с россиянами

12 января 2023, 12:31
Гламурная вечеринка, стоимостью 20 тысяч евро, прошла за средства украинцев, которые плевать хотели на войну.
Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и 'тусили' вместе с россиянами
/ Соцсети

В Украине разгорелся скандал из-за нашумевшей вечеринки в Куршевеле, где сорили деньгами "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан, ее муж Сергей Ошеровский, который находится в розыске МВД, а также предприниматель Дмитрий Величко со своей женой Алиной Варакутой.

Так, пребывая во Франции, украинцы закатили настоящую мажорную вечеринку в одном из самых дорогих ресторанов курорта, которую по разным данным оценили в 20 тысяч евро. Еще раз: украинцы во время войны устраивают дорогущую вечеринку, не стесняясь публикует ее фото в социальных сетях, и, в целом, показывает свое наплевательское отношение к украинцам и войне.

Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и 'тусили' вместе с россиянами

Как выяснилось, это было празднование дня рождения Алины Варакуты, которая и запостила скандальные кадры в Instagram.

Также там находился ее муж, предприниматель Дмитрий Величко (известный также как "Святоха"). Тем временем Алина Варакута высказалась по поводу мероприятия в Instagram. Она заявила, что имеет право праздновать так, как ей хочется.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так как я хочу", - написала она.

Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и 'тусили' вместе с россиянами

На вечеринке также "случайно" оказалась российская телеведущая Анна Михеева и компаньон Ксении Собчак по рекламному бизнесу Юлия Прудько. Во время вечеринки, где Жосан в натуральных мехах носила украинский флаг под песню "Вова, е..шь их б..ь", россиянки оказались в "неудобной" ситуации и стали оправдываться у себя на родине.

Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и 'тусили' вместе с россиянами
6 бутылок "Кристалла" действительно легендарные, ведь их стоимость составляет около 70 тысяч гривен

"Михеева утверждает, что оказалась на тусе с украинским флагом и шампанским по 1000 евро за бутылку случайно. Мол, она и Прудько нарядились во все розовое. Их и позвали. А чо такова? - удивляется Аллочка", - отмечается в Telegram-канале "Не Малахов".

Эта вечеринка также не прошла мимо российской пропагандистки Ксении Собчак. "Куршавель, роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос шести бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про "... их". Думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сама убедилась. И от этой картины "праздника" на самом дорогом курорте. Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали, 20 тысяч евро... Многие из украинцев - призывного возраста... Интересно, конечно, что празднуют эти патриоты", - высказала ценное мнение кинувшая собственных строителей на несколько миллионнов, Собчак.

Напомним, ранее Собчак высказалась относительно травли Газманова и Меладзе, которые опозорились на одной и той же вечеринке в Дубае, но по разным поводам: один из главных пропутинских подпевал Газманов, который в РФ воспевает геноцид украинцев на пропагандистских концертах, свою позицию относительно войны в Украине чужим людям озвучивать постеснялся, Меладзе - тихонечко ответил на приветствие "Слава Украине", после чего долго извинился в социальных сетях.

Собчак решила поддержать и закоренелого путиниста, и певца-"голубя мира". Меж тем сама журналистка называет войну в Украине позорным словом "спецоперация", которая, по ее мнению, продлится еще минимум год.

Ранее балеруна из Херсона, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина "отменили" в престижных театрах с мировым именем из-за его продажной позиции по войне в Украине.

Также стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

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