Позитив прокомментировал слухи про роман Потапа с бывшей подругой Каменских

Завгородний и Андрийчук развелись в 2021 году.

https://stars.glavred.info/pozitiv-prokommentiroval-sluhi-pro-roman-potapa-s-byvshey-podrugoy-kamenskih-10576334.html Ссылка скопирована

Позитив высказался про роман Потапа и Анны Андрийчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff, instagram.com/realpotap

Уже больше года в Сети ходят слухи о том, что в отношениях Потапа и Насти Каменских серьезные проблемы. Среди возможных причин размолвки звездных супругов называют вероятный роман музыкального продюсера с Анной Андрийчук - бывшей женой Алексея 'Позитива' Завгороднего.

Она также ранее была лучшей подругой NK. Женщины перестали общаться, хотя и были очень близки.

О том, есть ли романтические отношения между Потапом и Андрийчук, высказался в комментарии для Люкс ФМ Позитив. Он отметил, что уже около полугода не выходил на связь с бывшей женой, но считает ее роман с Потапенко просто слухами.

видео дня

"Я только видел это от разных источников, все это слухи, потому что так, чтобы я это узнал от кого-то близкого ко всем нам, – то нет. Поэтому ничего не знаю", - говорит Завгородний.

Также музыкант подчеркнул, что причины конфликта между Анной Андрийчук и Настей Каменских ему неизвестны.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская актриса и комик Елена Кравец призналась, жалеет ли про уход из Студии "Квартал-95", частью которой она была четверть века, и раскрыла подробности своего решения.

Также танцор-беглец Влад Яма впервые показал свою позицию в языковом вопросе. Он перестал скрывать, что на украинском языке он лишь иногда ведет свой блог, а не использует его постоянно.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред