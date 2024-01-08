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Поздно пить боржоми: перепуганный Киркоров решил откупиться за "голую" вечеринку

Анна Подгорная
8 января 2024, 16:12
Филя вспоминает, что его страна воюет, лишь тогда, когда из этого можно выдавить хоть малейшую личную выгоду.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров хочет откупиться от скандала с голой вечеринкой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Долгое время певец-путинист Филипп Киркоров считал себя неприкасаемым, ведь народ и правительство страны на болотах прощали ему разные выходки. Однако участие Примадонна в скандальной "голой" вечеринке ведущей Анастасии Ивлеевой, а точнее - ее последствия, опустили артиста с небес на землю.

Так опозорившегося артиста стали "вырезать" из популярных шоу и концертов, его выступления и корпоративы, на которых Филя мог заработать миллионы на новые ягодицы, организаторы повально отменяют. Для Киркорова, убежденного в своей безнаказанности, это стало настоящим ударом.

К тому же никто не поверил видео, на котором артист просит прощения - публика требовала "кровь" Примадонна. Тогда он решил от всех откупиться.

видео дня

В социальных сетях он опубликовал заявление, в котором пообещал "отдать свой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода". Речь идет о взрывах, которые прогремели в Белгороде 2 января - ракеты ПВО страны-оккупанта обрушились на головы своих же жителей. Однако власти своей вины в разрушениях не признали, как обычно обвинив в несчастьях "коллективный Запад".

В комментариях многие не поверили искренности душевного порыва Киркорова, и увидели в его слова ровно то, чем они есть на самом деле - хлипкой и неправдоподобной попыткой прикрыть свой силиконовый тыл.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров хочет откупиться от скандала с голой вечеринкой / vk.com/fkirkorov

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

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