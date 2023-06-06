Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам

Рэпер и продюсер Потап эмоционально отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и обратился к россиянам.

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Потап гневно набросился на россиян из-за подрыва Каховской ГЭС / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции гневно обратился к жителям страны-агрессора РФ. На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовал видео, как украинские спасатели спасают собаку, которая оказалась из-за лица в водяной ловушке.

"Я думал, что хуже, чем убивать наших детей, насиловать наших женщин, терроризировать наш народ — уже невозможно, но вы, изверги, начали уничтожать нашу землю и природу", — возмутился Потап.

Продюсер гневно написал россиянам, что Украина обязательно победит в этой войне, а Россия уже позорно проиграла.

"Я уверен, что вы проиграли, только начав эту бесполезную войну, Украина была до России, будет и после, эта богатая многострадальная земля восстановится, а народ выстоит и вернет все, что вы у нас забрали! Слава Украине! Смерть врагам!" – подытожил Потап.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:



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