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Каменских рассказала, крепок ли ее брак с Потапом из-за отношений на расстоянии

Дмитрий Видоменко
2 июня 2023, 09:53 обновлено 2 июня, 10:01
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Украинская певица Настя Каменских (она же NK) детально и довольно откровенно рассказала об отношениях с мужем Потапом на расстоянии.
Потап, Каменских
Потап и Настя Каменских / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских рассказала, как ее брак с рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выдерживает испытание расстоянием. Исполнительница очень детально высказалась по этому поводу в интервью порталу "ТСН".

"Да, на день рождения Леша записал мне очень чувственное видеосообщение-сюрприз. Когда мне его включили на экранах, я чуть не плакала, а зал аплодировал ему стоя! Видимся на несколько дней в перерыве между концертами или работой. Леша звонит мне перед каждым моим выступлением. Говорит теплые слова. Это всегда очень мотивирует. Даже если ты артистка с большим опытом, и у тебя были тысячи концертов, у тебя внутри все равно живет маленькая девочка, которой очень важно услышать слова поддержки. Особенно от любимого мужчины! Как я уже сказала выше, расстояние не пошатнуло наши отношения, а сделало их несколько иными, вывело на новый уровень. Эта разлука для нас – новый опыт. А каждый опыт дается нам Вселенной не просто так", ‒ сказала она.

По словам Каменских, у нее не так давно был тяжелые периоды ‒ с паническими атаками и депрессивными эпизодами. И поддержка Потапа ей очень пригодилась.

"Созваниваемся каждый день, иногда буквально на несколько минут, иногда на длиннее. Но постоянно. Можно назвать ритуалом говорить друг другу: "Я тебя люблю"? А любить и поддерживать – это ритуалы? Быть рядом и молчать в трубку, когда это нужно. Признаюсь, у меня были периоды, когда у меня постоянно случались панические атаки и депрессивные эпизоды. Я сидела на успокоительных и антидепрессантах и меня очень накрывало. В те моменты именно теплые слова или даже просто молчание в трубку давали мне силы жить дальше. Просто важно знать, что любимый человек рядом, даже если он находится за тысячи километров. Это самое важное", ‒ подытожила она.

Смотрите на видео интервью Насти Каменских для программы ЖВЛ:

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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