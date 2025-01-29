Филиппа Киркорова снова захейтили в РФ.

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Филипп Киркоров выступил в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров улетел в США на выступление на корпоративе

Путиниста предложили не пускать назад в РФ

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уехал выступать на свадьбе в Нью-Йорке.

Как рассказал актер-путинист Юрий Назаров в комментарии для росСМИ, теперь Киркорова вообще не нужно впускать в РФ.

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По методичке Кремля, США для России считаются недружественной страной, поэтому Киркорова стоит гнать туда, ведь у него есть симпатия к Западу.

"Можно было бы отправить Киркорова за границу насовсем. Только там у него никакой карьеры не будет. Это тёмный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей", – выдал Назаров.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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