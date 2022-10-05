Последняя капля: подруга Пугачевой призналась, почему примадонна во второй раз спешно сбежала из РФ

Из-за детей певица не могла дальше оставаться в России.
Причиной второго отъезда российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой из РФ являются ее дети. Их начали травить в школе, и ради их спокойствия примадонна решила вернуться в Израиль.
Об этом рассказала подруга Пугачевой российская актриса Любовь Аксенова, пишет российское пропагандистское издание News.ru. Она пояснила, что двойняшек в школе расспрашивали об их отце Максиме Галкине, который осудил войну России против Украины и сейчас находится в Израиле.
"Дети, для которых она хотела покоя. Ведь они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, травить. "А где твой папа, а что?" Если в Интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, волнуются", – рассказала Аксенова.
Напомним, в конце сентября стало известно, что российская певица Алла Пугачева забрала детей и спешно покинула Россию. Алла Борисовна улетела якобы в Израиль из аэропорта Внуково. При этом источники утверждают, что у нее нет обратного билета.
Ранее сообщалось, что российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабах. После остроумной реакции Аллы Пугачевой на тех, кто начал открыто выражать к ней и ее семье враждебность, на примадонну и Максима Галкина вылилась новая порция грязи от тех, кто раньше называл себя с друзьями и коллегами.
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