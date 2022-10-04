"Грязные люди, проститутки": российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабах

Сергей Никоненко назвал Пугачеву и Галкина проститутками / instagram.com/maxgalkinru

После остроумной реакции Аллы Пугачевой на тех, кто начал открыто выражать к ней и ее семье враждебность, на примадонну и Максима Галкина вылилась новая порция грязи от тех, кто раньше называл себя из друзьями и коллегами.

Отравленный рашистской пропагандой российский бомонд не может простить певице и комику, которые даже ради родины не готовы идти на сделку с совестью, вольнодумия.

Советский и российский актер Сергей Никоненко (Каменская, Гибель империи) и вовсе опустился до оскорблений, за которые на него могут подать в суд. В росСМИ он назвал Пугачеву и Галкина проститутками, грязными людьми второго сорта.

"Она (Алла Пугачева - прим. редактора) все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, – тоже проститутка. Для них понятий "Родина" и "Отечество" не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди – что Алла, что ее мальчишка-засранец", - грубо выругался Никоненко.

Ранее стало известно что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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