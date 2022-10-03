Пугачеву в третий раз грубо обругали русские пропагандисты из "Останкино"

Алла Пугачева и Максим Галкин / коллаж УНИАН

В Москве на фасаде главного российского пропагандистского телевизионного центра "Останкино" в световой проекции оставили уже третье нецензурное послание в адрес легендарной советской певицы Алле Пугачевой.

По всей видимости, пропагандистов возмутил тот факт, что Пугачева покинула Россию уже во второй раз за чемь месяцев. В бранной манере неизвестные поинтересовались, зачем артистка возвращалась на родину.

"Алла, так [для чего - нецензурно] ты вообще приезжала?", – говорится в их обращении.

Напомним, прошлый оскорбительный "перформанс" случился в мае, когда Пугачева была в Израиле. Тогда на здание телецентра спроецировали: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех [утомила - нецензурно]".

В начале сентября, когда Пугачева вернулась в РФ, на здании появилась надпись: "Алла, где мужа [потеряла - нецензурно]?". Поскольку певица приехала без своего супруга - комика Максима Галкина.

Позднее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ.

Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

"Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима", - заявил пропагандист.

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