После рождения двойняшек: Лиза Глинская заговорила про новую беременность

Звезда "МастерШеф" рассказала, как узнала, что станет мамой, и что думает про стереотипы о позднем материнстве.

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Лиза Глинская из МастерШеф рассказала про планы на новую беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

О чем говорила Лиза Глинская:

Когда рассказала мужу про беременность

Готова ли она вновь стать мамой

Украинская кондитер и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская в октябре 2024 года впервые стала мамой. Появление на свет двойняшек Полины и Соломии она скрывала два месяца.

Впрочем, сегодня про дочерей, который наконец воплотили ее мечту стать матерью, теперь Глинская говорит более открыто. Так в интервью для РБК-Украина она призналась, что не торопилась радоваться, когда ощутила первые признаки беременности - боялась спугнуть свое счастье.

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"Не поверила, потому что вторая полоска была очень бледной. Сделала еще два теста, потом сдала кровь на анализы, ну, чтобы точно быть уверенной, что это действительно так. И потом уже подарила тест мужу. Обрадовался. Потому что мы оба очень этого хотели", - вспоминает кондитер.

Также 41-летняя Глинская отметила, что скептично относится к стереотипам о том, что рожать после сорока - слишком поздно, и будет рада новой беременности и ребенку. "Сама через это (предубеждения - прим. редактора) прошла, я много послушала. Будто мое время уже ушло, но это не так и мои дети свидетельствуют об этом. И если будет воля Божья, то обязательно у меня еще родятся дети", - говорит кондитер.

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Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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