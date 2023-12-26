Грядущие концерты предательницы Украины, скандально певицы Лолиты под угрозой срыва.
По информации пропагандистского издания Стархит, зрители начали сдавать билеты.
В частности, в подмосковном Чехове уже есть случаи возвращения билетов на шоу певицы, которое должно было состояться во Дворце культуры "Дружба". Об этом сообщили источники, близкие к организаторам.
Однако сама Лолита резко заявила, что это все "фейк и травля". "Это травля. Угрозы поступают директорам разных концертных залов от "общественников", - говорит она.
При этом звезда подтвердила, что директоры залов начинают получать на электронную почту письма с угрозой "потери работы". Это говорит о том, что концерты таки под угрозой срыва.
"Если у них возникнет от этого радость на душе — флаг им по самое древко в руки. Я из тех, кто занят делом, мне некогда на все это реагировать. Если будет что-то вопиющее — будем судиться", - угрожает Лолита.
Отметим, ранее сакандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой, оправдался за свой поступок странным способом - вспомнил про любовь к своей террористической родине.
Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.
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