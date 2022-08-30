После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

Кортни Кардашьян и Ким Кардашьян / https://ua.depositphotos.com/

Известная американская модель и блогерка Кортни Кардашьян (сестра легендарной светской львицы Ким Кардашьян) устроила скандал, когда опубликовала в Instagram видеоролик московской Красной площади зимой.

На кадрах можно заметить снег на дороге, новогодние украшения, Кремль, елку и т.д.

Факт такого поступка известной блогерки Кортни Кардашьян тем более удивителен, что она в начале полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину писала в Instagram о том, что молится за Украину.

Напомним, ранее американский актер Роберт Дауни-младший попал в грандиозный скандал. Журналисты поймали "Железного человека" во время отдыха с семьей на французском курорте Сен-Тропе.

Особое внимание привлекли носки актера фирмы Adidas. Над их дизайном работал российский дизайнер Гоша Рубчинский еще пять лет назад, который на белую ткань помимо названия бренда нанес большими буквами слово "Россия".

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