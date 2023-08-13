Positiff показал свою лысую макушку и лишился фирменной бородки

Завгородний после скандала с женской депиляцией продемонстрировал, как сам достигает "10/10".

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Positiff гладко выбрил голову и лицо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Positiff (Алексей Завгородний) попал в скандал, когда на шоу Владимира Остапчука "Мекнув - питайте" вместе с Богданом Буше принял участие в обсуждению волос на теле женщины. Мужчины вместе пришли к выводу, что потенциальная партнерша для них не может быть "10 из 10", если она не делает депиляцию.

В Сети такую объективизацию женщины и ее тела восприняли негативно. Знаменитости и простые девушки стали демонстрировать свои "несовершенства", и таким образом напоминали миру, что не внешность или стандарты красоты, навеянные обществом, определяют красоту и ценность человека.

На хейт, который на него обрушился из-за некорректных высказываний, Завгородний отреагировал оправдательным роликом. Теперь же на его странице в Instagram появилось ироничное фото, которым он, вероятно, хотел доказать, что он - 10/10.

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На сэлфи в зеркале Позитив в парикмахерской накидке позирует с чисто выбритым лицом и побритой головой. Поклонникам он предложил решить, соответствует ли он теперь "стандарту", установленному им, Буше и Остапчуком.

Positiff гладко выбрил голову и лицо / instagram.com/positiff

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