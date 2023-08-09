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Бандуристка Kruть впервые показала жуткие шрамы после несчастного случая

Анна Подгорная
9 августа 2023, 12:53 обновлено 9 августа, 12:53
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Популярная артистка Марина Круть поделилась своей историей длинного пути к любви к себе.
Kruть
Kruть показала последствия сильных ожогов на теле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bandura_krut

Украинская певица, бандуристка участница Национального отбора на Евровидение в 2022 и 2023 годах, Kruть (настоящее имя - Марина Круть) поделилась с поклонниками историей о том, как несчастный случай научил ее любить себя.

Артистка на своей странице в Instagram впервые показала широкой аудитории свои бедра, покрытые шрамами. Она рассказала, что в возрасте восьми лет опрокинула на себя кипяток. С ожогами 3-4 степени девочка пролежала в больнице 4 месяца.

Долгие годы Круть сильно комплексовала из-за своей травмы, которая оставила следы на ее теле. "Я не открывала свои шрамы до 18 лет. Я в прямом смысле не показывала их НИКОМУ. Мне казалось, что МЕНЯ НИКТО НЕ ПОЛЮБИТ ТАКОЕ. Я не выйду замуж. Я не рожу детей. Мне казалось, что люди будут тыкать пальцами на мои шрамы, если увидят. В близости я просила всегда выключать свет. Я не купалась на публичных пляжах. Потом у меня появился еще и целлюлит, и растяжки на бедрах от гормонального сбоя в 16. Я не могла смотреть на себя", - вспоминает она.

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Со временем бандуристка пришла к выводу, что принятие себя со всеми изъянами и достоинствами - и есть настоящая любовь к себе. Ни попытки скрыть свое "я" для того, чтобы понравиться другим, ни самобичевание не делают человека счастлвым.

"Внешняя красота может являться исключительно элементом заботы и любви к себе. Тогда я поняла, что чтобы я с собой не делала и как бы ни пыталась понравиться кому-то. Любить и быть со мной меня все равно будут за другое. Точно не за внешнее. И никто никогда мне не сказал, что мои шрамы не красивы. Они прекрасны. Они уникальны. Они часть меня, а если я люблю себя, то люблю и их. Я такая как есть. И никто. Никто. Никто. Не имеет права оценивать вашу внешность по каким-то мнимым стандартам. Никто", - делится размышлениями Kruть, и советует своим поклонникам смело посылать тех, кто говорит им, что они "какие-то не такие".

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