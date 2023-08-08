"Это боль на всю жизнь": в Сети разрыдались над постом, посвященном Павликом умершему сыну

7 августа 2020 года умер Павел Павлик – сын известного украинского певца Виктора Павлика. В годовщину кончины парня музыкант посвятил ему трогательный пост.

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Виктор Павлик опубликовал в Сети трогательные строки из песни "Мій янгол" / коллаж Главред, фото Instagram

Известный украинский певец Виктор Павлик обратился к своему покойному сыну, который три года назад безвременно скончался после тяжелой болезни. На личной странице в Instagram Павлик разместил архивное фото с сыном.

Под снимком он оставил трогательные строки из песни "Мій янгол", которую и посвятил Павлу.

Далее на языке оригинала:

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"Мене ти бачиш з неба щохвилини

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини

І як в дитинстві линеш до грудей

Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь

На нашу зустріч з вірою чекаю

За тебе Богу кожен день молюсь

Сину, сину, я тебе кохаю

Усім серцем обіймаю я,

Найдорожчий, золотий, чекаю

Янгол-охоронець мій".

Кроме того, музыкант опубликовал архивное фото вместе с сыном.

Пост Павлика очень и очень сильно растрогал его фолловеров.

"Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь ", "Чувственно! Нежно!", "Царство небесное. Плачу вместе с Вами", ‒ написали они в комментариях.

Напомним, сын Виктора Павлика от брака с Ларисой Созаевой Павел умер 7 августа 2020 года в лечебном заведении в Киеве. Парню едва исполнился 21 год.

Павел несколько лет (с 2018 года) страдал от рака позвоночника.

Хотя в 2019 году он вроде как пошел на поправку, в 2020 году болезнь снова начала прогрессировать. В июне того же года Павел Павлик объявил, что прекращает лечение после 18 курсов химиотерапии. И последние дни свои провел в хосписе.

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