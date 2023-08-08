"Это боль на всю жизнь": в Сети разрыдались над постом, посвященном Павликом умершему сыну

Известный украинский певец Виктор Павлик обратился к своему покойному сыну, который три года назад безвременно скончался после тяжелой болезни. На личной странице в Instagram Павлик разместил архивное фото с сыном.
Под снимком он оставил трогательные строки из песни "Мій янгол", которую и посвятил Павлу.
Далее на языке оригинала:
"Мене ти бачиш з неба щохвилини
Приходиш в сни з недоспаних ночей,
Так пахнеш цвітом вишні і калини
І як в дитинстві линеш до грудей
Твій номер телефону не стираю,
До тебе в рай, синочку, додзвонюсь
На нашу зустріч з вірою чекаю
За тебе Богу кожен день молюсь
Сину, сину, я тебе кохаю
Усім серцем обіймаю я,
Найдорожчий, золотий, чекаю
Янгол-охоронець мій".
Кроме того, музыкант опубликовал архивное фото вместе с сыном.
Пост Павлика очень и очень сильно растрогал его фолловеров.
"Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь ", "Чувственно! Нежно!", "Царство небесное. Плачу вместе с Вами", ‒ написали они в комментариях.
Напомним, сын Виктора Павлика от брака с Ларисой Созаевой Павел умер 7 августа 2020 года в лечебном заведении в Киеве. Парню едва исполнился 21 год.
Павел несколько лет (с 2018 года) страдал от рака позвоночника.
Хотя в 2019 году он вроде как пошел на поправку, в 2020 году болезнь снова начала прогрессировать. В июне того же года Павел Павлик объявил, что прекращает лечение после 18 курсов химиотерапии. И последние дни свои провел в хосписе.
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