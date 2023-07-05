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"Я в шоке": заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына

Алёна Воронина
5 июля 2023, 15:51 обновлено 5 июля, 15:51
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Сыну Павлика и Репяховой поставили серьезный диагноз. Во время обследования в частной клинике ребенка довели до истерики, пытаясь силой взять кровь на анализ.
Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына/ коллаж: Главред, фото: Instagram repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер и бизнесвумен Екатерина Репяхова рассказала, что ее довели до слез во время обследования двухлетнего сына в частной клинике. У маленького Миши задержка речи, поэтому его мама ходит с ним к врачам для проведения обследований и определения причины. Во время посещения одной частной клиники ее шокировало отношение работников заведения, в частности, врача, который обследовал ребенка.

Мальчику, в частности, назначили сдать кровь из вены для проверки на восемь показателей. Репяхова рассказала в сториз в Instagram, что во время взятия крови из вены игла выпала, и медики хотели сделать прокол уже на другой руке, в то время как у ребенка уже началась истерика.

"Мы согласились сдать Михасику кровь из вены... Это просто ад на земле то, что мы пережили... Восемь пробирок, сделали только две без катетера. Та игла в ручке, как мне было больно... Потом игла выскочила, она начала искать на другой ручке вены... Я просто встала и вышла с ребенком. Всё, что нам сказали, надо разбираться. Возможно, даже поедем в Израиль... Какое-то отчаяние... Извините за правду, нет сил", – рассказала Екатерина.

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Екатерина Репяхова
Репяхова рассказала об обследовании 2-летнего сына в частной клинике/ скрин

После этого блогер подробнее рассказала об обследовании. Она отметила, что врач заявила, якобы Репяхова во время беременности перенесла инфекцию, и именно это повлияло на развитие ребенка. Кроме этого, медик сказала, что у мальчика якобы родовая травма.

"Мне такого наговорили, что я до сих пор шокирована. Что во время беременности я перенесла инфекцию или коронавирус, поэтому Миша не разговаривает... А еще у него родовая травма... Я шокирована, меня запугали. А в выписке написано лишь одно – задержка психо-речевого развития. Я ничем не болела во время беременности, и коронавирусом тоже", – отметила Екатерина.

Екатерина Репяхова
Репяхову довели до слез в частной клинике/ скрин

В конце концов она отметила, что сложилось впечатление, будто врач просто хотела заработать. Так, анализы, которые им назначили сделать, стоили очень дорого. Один из них вообще стоил 15 тысяч гривен, и этот анализ делают только в этой клинике.

Также Екатерина подчеркнула, что это неправильно – прокалывать ребенку вторую руку напором, когда у малыша сильная истерика.

"Я встала и пошла с ребенком. Я буду дальше продолжать заниматься этим вопросом, только постепенно, без стресса для ребенка", – подчеркнула блогер.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что ее муж, украинский певец Виктор Павлик нуждается в лечении из-за проблем с рукой, сейчас он проходит все необходимые исследования в больнице. Певец долго игнорировал проблему и обратился в больницу только тогда, когда боль в руке уже стала очень сильной.

Также ранее сообщалось, что Екатерина Репяхова продолжает заниматься совершенствованием своей внешности. Она рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить губы.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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