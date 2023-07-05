Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

Красота требует жертв. И теперь Инна Белоконь знает это на практике.

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Данилко и его методы по омоложению / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский комик и музыкант Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) раскрыл секрет молодости своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь.

На своей странице в Instagram Данилко выложил фото, где его "мама" сидит в холодильнике, при этом сам актер уселся рядом и спокойно наблюдал за тем, как "омолаживается" Белоконь.

Очевидно, что артисты шутят и, как всегда, смеются над самими собой. Впрочем, фото вышли веселыми и ироничными, такими же, как и сам Андрей Данилко.

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Изображения были сделаны, скорее всего, во время гастролей артистов. Они, как и многие другие селебрити из Украины, ездят по миру с целью заработать средств для защиты Украины от террористичекой России.

"Секрет ее молодости", - подписал фото Данилко.

На фото - молодая Инна Белоконь и все еще старый Данилко:

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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