Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

Легендарный украинский комик и музыкант Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) раскрыл секрет молодости своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь.
На своей странице в Instagram Данилко выложил фото, где его "мама" сидит в холодильнике, при этом сам актер уселся рядом и спокойно наблюдал за тем, как "омолаживается" Белоконь.
Очевидно, что артисты шутят и, как всегда, смеются над самими собой. Впрочем, фото вышли веселыми и ироничными, такими же, как и сам Андрей Данилко.
Изображения были сделаны, скорее всего, во время гастролей артистов. Они, как и многие другие селебрити из Украины, ездят по миру с целью заработать средств для защиты Украины от террористичекой России.
"Секрет ее молодости", - подписал фото Данилко.
На фото - молодая Инна Белоконь и все еще старый Данилко:
Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
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