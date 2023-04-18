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"Обстоятельства сыграли против нас": Андрей Данилко не смог уехать из Украины

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2023, 19:46 обновлено 18 апреля, 19:55
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Андрей Данилко вместе со своей командой планировал отправиться в тур по городам США и Канады.
Андрей Данилко
Андрей Данилко вместе с командой не смогли уехать из Украины / Коллаж фото instagram/v_serduchka

Украинский музыкант Андрей Данилко хотел уехать из Украины, чтобы поехать в тур по городам США и Канады. Однако у него не получилось этого сделать. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он вместе со всей командой Верки Сердючки должен был отправиться в тур по городам США и Канады. Однако тур пришлось перенести на осень из-за новых правил выезда артистов-мужчин за пределы страны. Не все участники команды успели оформить все необходимые документы.

"Мы имеем большую команду, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бэнда. Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени. Поэтому очень просим Вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все-все-все ждут встречи с вами", - написал Андрей Данилко.

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Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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