Команда Сердючки рассказала про состояние здоровья Андрея Данилко после кровоизлияния

Фанаты творчества Данилко были не на шутку напуганы новостью про ухудшение.

Представители Андрея Данилко рассказали, как проходит лечение артиста / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/serduchka_band

Украинский музыкант Андрей Данилко принял решение перенести европейский благотворительный тур Верки Сердючки по причине плохого самочувствия. Несколько концертов он выходил на сцену с высокой температурой и острым ларингитом пока не случилось страшное - кровоизлияние в голосовую связку.

Об этом стало известно неделю назад. Теперь команда Верки Сердючки решила, что артист достаточно окреп, чтобы сообщить взволнованным поклонникам, как Данилко чувствует себя сейчас.

На его странице в Instagram появилась афиша, которая анонсирует в апреле тур Сердючки по США. В описании к ней и были раскрыты подробности про артиста.

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"Хотим вам напомнить, что наш тур в северную Америку состоится, как и планировалось. Лечение Андрея Данилко также идет по плану. И мы уже не можем дождаться встречи с вами!" - гласит сообщение от команды Андрея Данилко и Верки Сердючки.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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