УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

Анна Подгорная
5 июля 2023, 15:16 обновлено 5 июля, 15:17
25
Олейник нашел себя не только в музыке. Сейчас его увлекла новая творческая профессия.
Вадим Олейник, Владимир Дантес, ДиО.фильмы
Вадим Олейник во время войны освоил новую професию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleynikvadim, скриншот YouTube

Украинский певец Вадим Олейник (Oleynik) с 2008 по 2015 год был частью музыкального дуэта ДиО.фильмы вместе с Владимиром Дантесом. Затем он покинул коллектив чтобы начать сольную карьеру.

На сегодняшний день артист не оставил музыку, однако в его жизни появилась также новая профессия. Чем сегодня зарабатывает Вадим Олейник, артист рассказал в интервью Славе Демину.

Так артист отметил, что параллельно с певческой карьерой он стал развивать актерскую. Речь идет о работе актера дубляжа, которой Вадим, похоже, очень увлечен. Это и приносит ему сегодня основную часть дохода.

видео дня

"Это дубляж и озвучка фильмов в компании. Это известный украинский сервис, на котором мы все смотрим кино. Мы озвучили около 300 фильмов в год. Это студия актеров, я там не один, нас там 10 человек – 5 парней, 5 девушек. Это работа каждый день. Тебе пересылают фильмы, ты начинаешь работать над своим героем, изучать его и писать реплики. Занимаюсь этим год. 12 или 13 июня был год, как я работаю на этой работе. Мне хватает на проживание, на то, чтобы нормально жить, нормально существовать, я в этом плане не требовательный. Это 20-30 тысяч грн в месяц", - рассказывает артист.

Также Вадим Олейник раскрыл планы на работу ведущего - он готовит проект, который будет посвящен киберспорту.

Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл подробности своих отношений с родителями, которые живут в стране-оккупанте и поддерживают военную пропаганду.

Другие новости:

шоу-бизнес Вадим Олейник новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

15:12 Мир
Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:32 Украина
Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:32

Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковины

15:24

Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

15:16

Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

15:12

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

14:52

Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:48

Будет волонтером: Юрий Луценко уходит из ВСУ

14:42

Слово "брюки" в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

14:28

Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

14:23

Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ АлексеевВидеоблоги

Реклама
14:05

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

13:55

Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

13:42

Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

13:35

Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулкеВидео

13:32

"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

13:32

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:28

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:20

Фартовее не бывает: 4 знака зодиака, которые привлекают удачу и деньги

13:00

Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

12:34

Путин испугался бунта "вагнеровцев" и сбежал из Москвы - Ходорковский

12:17

Тает на глазах: в сети затравили популярную российскую телеведущую

Реклама
12:08

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:02

Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

11:59

"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

11:55

Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньгиВидео

11:33

Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

11:18

Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

11:16

Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

11:04

Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

11:01

У защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

10:55

Генерал Сырский спронозировал, когда закончится война России против Украины

10:50

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

10:32

О нем мечтали не только дети, но и взрослые: как делали молочные коктейли в СССР

10:22

Украинцы толпами судятся за повышение пенсий: в чем суть

09:59

В Черкассах от пневмонии умерла 2-летняя Аня, а лечили ее от ОРВИ: мама обвиняет врачей

09:50

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

09:47

Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта КадыроваВидео

09:24

Блестит, как новое: девушка показала, как почистить потускневшее кольцоВидео

08:56

Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

08:46

Почему россияне боятся атак украинских беспилотниковмнение

08:41

Гороскоп на завтра 6 июля 2023: Львам - долгожданная прибыль, Рыбам - мигрень

Реклама
08:16

"У спецслужб РФ аллергия на Кадырова": эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца

08:07

"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять