Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

Олейник нашел себя не только в музыке. Сейчас его увлекла новая творческая профессия.

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Вадим Олейник во время войны освоил новую професию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleynikvadim, скриншот YouTube

Украинский певец Вадим Олейник (Oleynik) с 2008 по 2015 год был частью музыкального дуэта ДиО.фильмы вместе с Владимиром Дантесом. Затем он покинул коллектив чтобы начать сольную карьеру.

На сегодняшний день артист не оставил музыку, однако в его жизни появилась также новая профессия. Чем сегодня зарабатывает Вадим Олейник, артист рассказал в интервью Славе Демину.

Так артист отметил, что параллельно с певческой карьерой он стал развивать актерскую. Речь идет о работе актера дубляжа, которой Вадим, похоже, очень увлечен. Это и приносит ему сегодня основную часть дохода.

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"Это дубляж и озвучка фильмов в компании. Это известный украинский сервис, на котором мы все смотрим кино. Мы озвучили около 300 фильмов в год. Это студия актеров, я там не один, нас там 10 человек – 5 парней, 5 девушек. Это работа каждый день. Тебе пересылают фильмы, ты начинаешь работать над своим героем, изучать его и писать реплики. Занимаюсь этим год. 12 или 13 июня был год, как я работаю на этой работе. Мне хватает на проживание, на то, чтобы нормально жить, нормально существовать, я в этом плане не требовательный. Это 20-30 тысяч грн в месяц", - рассказывает артист.

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