"Бойтесь своих желаний": Катя Осадчая рассказала про смену имени

Детское желание Осадчей сбылось неожиданным образом.

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Катя Осадчая рассказала, как ее называют незнакомцы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая сделала свое имя брендом, максимально репрезентативной визитной карточкой, с которой знаком практически каждый украинец.

Тем не менее ведущая призналась на своей странице в Instagram, что в детстве ей не нравилось ее имя, и она просила родителей, чтобы ее переименовали в Оксану. Очевидно, что детским уговорам никто не поддался.

Любопытно, но имя Оксана все же закрепилось в жизни Осадчей. Она признается: незнакомцы, которые окликают ее на улице, часто оговариваются, и называют именно этим именем. Вот так детское желание ведущей сбылось. Впрочем, сейчас она этому не слишком рада.

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"Когда я была маленькой, хотела, чтобы меня с Кати переименовали в Оксану. Прошло много лет, и вот сейчас ну наверняка 40% людей, которые меня окликают, называют Оксаной. Те, которые меня не знают лично. То есть совмещают Катя и Осадчая в Оксану, поэтому бойтесь своих желаний – они могут сбыться", - отмечает Катя Осадчая.

Катя Осадчая рассказала, как ее называют незнакомцы / instagram.com/kosadcha

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