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Популярный шоумен-воин жестко прокомментировал выезд Потапа из Украины

Анна Подгорная
12 сентября 2024, 21:26
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Даниэль Салем также высказался про побег других мужчин из страны.
Даниэль Салем, Потап
Даниэль Салем новости - Даниэль Салем рассказал, что думает про Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/realpotap

Украинский шоумен и актер Даниэль Салем защищает нашу страну от оккупанта в составе спецподразделения авиаразведки. Однако, несмотря на высокую занятость, все же находит время для интервью и прочих проектов.

Так недавно защитник дал комментарий Люкс ФМ. У него спросили, как он относится к мужчинам, которые покинули Украину во время полномасштабной войны, в частности к музыкальному продюсеру и певцу Потапу.

Салем отметил, что и в его окружении есть те, кто выехал. Про них он судить не берется, ведь понимает, что у каждого могут быть свои обстоятельства. Что же касается Алексея Потапенко, то к нему шоумен был более критичным.

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"Не пожму руку точно. Если попытаются со мной заговорить, то я им не советую. У меня есть друзья, которые уехали. Во-первых, мы не знаем историю каждого человека. Я против того, чтобы украинцы говорили плохо об украинцах в целом. А если говорить про Потапа, то для меня это странная история. Если они уехали, то, наверное, так лучше – пусть не мешают", - убежден Даниэль Салем.

Кто такой Даниэль Салем?

Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Ранее украинский певец Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой. Молодой артист отметил, что тогда безоглядно доверял этому человеку и был сильно удивлен его метаморфозами.

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