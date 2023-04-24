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Популярная российская актриса много лет скрывала особенного ребенка

Алена Кюпели
24 апреля 2023, 11:48 обновлено 24 апреля, 11:56
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Акиньшина 14 лет скрывала информацию о том, что ее сын Филипп - особенный ребенок.
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина скрывала больного сына/ Instagram

Российская актриса Оксана Акиньшина неожиданно раскрыла правду относительно своего 14-летнего сына, который родился у нее в первом браке.

По информации пропагандистского издания "Экспресс газета", Акиньшина 14 лет скрывала информацию о том, что ее 14-летний сын Филипп особенный ребенок. "Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не всё просто с точки зрения здоровья. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", - поделилась актриса.

Оказалось, что мальчика растит мама актрисы и сама Акиньшина долгое время скрывала его от публики. По информации СМИ, сама она не может одновременно играть в кино и воспитывать его и других детей, и ей помогает бабушка ребенка. С отцом Филиппа, известным пиар-продюсером, она развелась сразу же после появления на свет малыша.

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Акиньшина редко говорит о сыне, но отмечает, что у него все хорошо, она звонит ему каждый день, когда только может, зарабатывает для него деньги в кино, и очень любит мальчика.

Напомним, ранее Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин. Такое заявление она сделала в комментарии изданию Известия, уточнив, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, поскольку действительно стоящего специалиста работодатель возьмет на работу вне зависимости от его пола. "Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина - офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово", - сказала Акиньшина.

Ранее также украинская модель и ведущая Топ модель по-украински Алла Костромичева заинтриговала в своих сториз неоднозначным фото.

Кроме того, украинская актриса, телеведущая и модель Даша Астафьева осчастливила своих подписчиков неожиданным признанием. "Ваша взяла. Я беременна", - написала звезда на своей странице в Instagram. И тут ее фоловеры могли бы обрадоваться, если бы ни одно "но". Астафьева поспешила уточнить, что беременна она не ребенком, а горами. "Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда!" - написала Астафьева.

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Оксана Акиньшина
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