"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

Профессор Стебль объяснила, почему не хочет ждать своего естественного конца.

https://stars.glavred.info/poprosila-polozhit-konec-zvezda-garri-pottera-raskryla-svoy-posledniy-plan-10693634.html Ссылка скопирована

Мириам Маргулис Гарри Поттер - актриса заговорила о жизни и смерти / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Читайте больше:

Что сейчас происходит с Мириам Маргулис

Почему артистка задумывается о своем уходе

Британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис сейчас 84 года. Тело артистки ослабло, однако ум остается острым. Поэтому она способна адекватно оценивать свое состояние, но уже задумывается о конце пути.

Много лет она борется с остеопорозом, спинальным стенозом и другими сопутствующими болезнями. Страсть к сладкому и малоподвижный образ жизни привели к тому, что сейчас Маргулис не может передвигаться без ходунков. "Я подвела свое тело. Я не заботилась о нем. Теперь я вынуждена ходить с ходунками. Жаль, что я не занималась спортом. Это ужасная трата времени, но только это помогает оставаться на ногах. Так что я поступила глупо", - признается Мириам в беседе с Weekend Magazine.

видео дня

Возраст и проблемы со здоровьем значительно сказываются на здоровье актрисы. Поэтому она всерьез задумывается над ассистированным уходом из жизни, если разум начнет ее подводить. "Я не хочу проходить через период медленного угасания, боли и унижения. Если бы инсульт привел к потере речи, двойному недержанию или полной потере рассудка, я бы попросила положить конец моим страданиям. Потому что я хочу оставаться собой. Я не хочу быть чем-то меньшим, чем я могу быть", - объясняет свои размышления артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

Читайте также:

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред