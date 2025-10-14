Кратко:
- Филипп Киркоров не вступил в наследство после смерти отца
- Почему он этого не сделал
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказался от наследства отца.
Как сообщают российские пропагандисты, остается загадкой, почему путинист не обращается к нотариусу и не вступает в наследство после смерти отца.
"Причин такого решения Филиппа Киркорова может быть несколько. Исполнитель хита "Единственная моя" мог не знать о сроках вступления в наследство. Примечательно, что уже после смерти отца на артиста подали иск от имени Федеральной налоговой службы из-за долгов покойного. В этом случае, вероятно, певец не желает отягощать себя финансовыми проблемами близкого человека. Наконец, Бедрос Киркоров мог еще при жизни переоформить все имущество на сына, поэтому артист и не проявляет интерес к наследству", - написали СМИ.
Кстати, при желании, Киркоров может восстановить право на наследство через суд.
Смерть Бедроса Киркорова
Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров очень тяжело переживал смерть родного человека и заметно похудел в то время, но все же нашел силы вернуться к работе.
"Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать", - говорил путинист.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
