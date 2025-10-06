Дочь Филиппа Киркорова начала транжирить состояние отца.

У Филиппа Киркорова проблемы с дочерью Аллой-Викторией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Дочь Филиппа Киркорова обратилась к отцу

Алла-Виктория ждет от отца дорогой подарок

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает российское террористическое вторжение в Украину, начал жаловаться на свою дочь, которую недавно забрал из Дубая. Про свои претензии к наследнице он рассказал в интервью росСМИ.

Оказалось, что Алла-Виктория начала просить у певца дорогущие подарки, которые сам Киркоров считает излишествами. Недавно она обратилась к отцу с просьбой купить ей дорогие сапоги.

"Аккурат вот дочь принесла какую-то картинку с сапогами утрамодными. Посмотрел на цену — ужаснулся, где-то 2.5 тысячи долларов", — пожаловался путинист.

Филипп Киркоров удивлен запросами дочери / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

В ответ журналист отметил, что у девочки "губа не дура". Что интересно, Филипп, который сам любит одеваться в вызывающую брендовую одежду, не спешит баловать детей. Он начал жаловаться, что подобные замашки появились после переезда дочери в Москву.

"Она скромная девочка всегда была, она никогда не покупала брендовые вещи. А тут вот 14 лет скоро", — поделился Киркоров.

Алла-Виктория требует от Филиппа Киркорова дорогие подарки / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — дети

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Их родила суррогатная мать, личность которой артист предпочитает не раскрывать. Девочку он назвал в честь своей бывшей жены Аллы Пугачевой, а мальчика — в честь деда. Киркоров неоднократно отмечал, что дети — его главное счастье, и старается проводить с ними как можно больше времени.

Ранее Главред сообщал, что дочь певца-путиниста Филиппа Киркорова рассекретила, кого она называет мамой. Алла-Виктория опубликовала в личном блоге видео, где раскрыла эту тайну. Дочь Киркорова назвала своей мамой Наталью Ефремову.

Также российский певец Филипп Киркоров готовит себе место в семейном склепе. Киркоров намерен перезахоронить останки родственников в семейном склепе. Друзья путиниста отметили, что после смерти отца Киркоров чаще задумывается о смерти и хочет быть готовым.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

