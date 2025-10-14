"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

Эмма Хеминг рассказала, с чем сталкиваются младшие дочери Крепкого Орешка.

Брюс Уиллис деменция - Эмма Хеминг высказалась о состоянии мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

Читайте больше:

Как младшие дочери Брюса Уиллиса переживают его болезнь

Как сейчас себя чувствует артист

Эмма Хеминг получила много хейта за решение отселить больного лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Жена актера приняла такое решение для его комфорта, и чтобы немного облегчить горе и боль его семьи, которая проживает его медленное угасание вместе с ним.

Когда дочери Уиллиса от Хеминг узнали о болезни отца, Мэйбел было 10 лет, Эвелин - 8. Сегодня им 13 и 11, и они держатся изо всех сил, чтобы поддерживать маму и заботиться об отце, но это - слишком большой груз для их плеч, убеждена Эмма.

"Я думаю, что, учитывая все обстоятельства, они справляются хорошо. Но им тяжело. Они скорбят. Они очень скучают по отцу. Он пропускает важные события в их жизни. Для них это тяжело. Но дети выносливы. Раньше я ненавидела слышать это, потому что люди не понимали, через что мы проходим. Я не знаю, смогут ли мои дети когда-нибудь оправиться. Но они учатся, и я тоже", - рассказала жена Брюса Уиллис изданию Vogue.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с Мэйбел и Эвелин / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Что же касается нынешнего состояния Брюса Уиллиса, то он сохраняет привычные близким черты, а они стараются концентрироваться на любви, а не на болезни. "Брюс по-прежнему смеется, улыбается и в его глазах по-прежнему искрится огонек. В жизни бывают просто прекрасные моменты. И я не хочу, чтобы люди игнорировали это, [хочу] чтобы они знали, что в нашей жизни с Брюсом по-прежнему есть радость и смех", - отмечает Эмма Хеминг.

Брюс Уиллис деменция - Эмма Хеминг высказалась о состоянии мужа / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Читайте также:

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

