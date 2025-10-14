Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

Анна Подгорная
14 октября 2025, 01:30
6
Эмма Хеминг рассказала, с чем сталкиваются младшие дочери Крепкого Орешка.
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис
Брюс Уиллис деменция - Эмма Хеминг высказалась о состоянии мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

Читайте больше:

  • Как младшие дочери Брюса Уиллиса переживают его болезнь
  • Как сейчас себя чувствует артист

Эмма Хеминг получила много хейта за решение отселить больного лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Жена актера приняла такое решение для его комфорта, и чтобы немного облегчить горе и боль его семьи, которая проживает его медленное угасание вместе с ним.

Когда дочери Уиллиса от Хеминг узнали о болезни отца, Мэйбел было 10 лет, Эвелин - 8. Сегодня им 13 и 11, и они держатся изо всех сил, чтобы поддерживать маму и заботиться об отце, но это - слишком большой груз для их плеч, убеждена Эмма.

видео дня

"Я думаю, что, учитывая все обстоятельства, они справляются хорошо. Но им тяжело. Они скорбят. Они очень скучают по отцу. Он пропускает важные события в их жизни. Для них это тяжело. Но дети выносливы. Раньше я ненавидела слышать это, потому что люди не понимали, через что мы проходим. Я не знаю, смогут ли мои дети когда-нибудь оправиться. Но они учатся, и я тоже", - рассказала жена Брюса Уиллис изданию Vogue.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с детьми
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с Мэйбел и Эвелин / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Что же касается нынешнего состояния Брюса Уиллиса, то он сохраняет привычные близким черты, а они стараются концентрироваться на любви, а не на болезни. "Брюс по-прежнему смеется, улыбается и в его глазах по-прежнему искрится огонек. В жизни бывают просто прекрасные моменты. И я не хочу, чтобы люди игнорировали это, [хочу] чтобы они знали, что в нашей жизни с Брюсом по-прежнему есть радость и смех", - отмечает Эмма Хеминг.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис деменция - Эмма Хеминг высказалась о состоянии мужа / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом. Их отношения длятся уже три года, что не сильно радует близкое окружение певицы.

Также в СМИ 35-летнюю звезду "Гарри Поттера", британскую актрису и активистку Эмму Уотсон, заподозрили в помолвке после ее выхода в свет с кольцом на безымянном пальце.

Читайте также:

О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

23:03Фронт
Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:21Война
Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Гороскоп на сегодня 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Гороскоп на сегодня 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Последние новости

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

Реклама
21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

Реклама
19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

Реклама
15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять