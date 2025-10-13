47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

Кратко:
- Инна Шевченко впервые стала мамой
- Ведущая показала новое фото с сыном и раскрыла его имя
47-летняя ведущая телеканала ICTV Инна Шевченко 3 октября впервые стала мамой. Ей и ее мужу Лорану пришлось многое преодолеть на пути к долгожданному счастью - рождению сына.
Сегодня Шевченко выписали из роддома, о сем она поспешила рассказать в своем блоге в Instagram. Во Франции, где сейчас живет Инна, и откуда родом ее муж, не принято устраивать праздники по поводу выписки, но друзья все же организовали вечеринку в честь малыша и его родителей.
Благодаря этому стало известно, что первенца Инна Шевченко назвала Матис. Также счастливая мама опубликовала новое трогательное фото с новорожденным сынишкой, и пообещала позже поделиться деталями его появления на свет.
