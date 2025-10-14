"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

Мохаммад Захур стыдится прошлого опыта.

Мохаммад Захур рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Мохаммад Захур изменял первой жене

Что ему не хватало в браке

Бывший муж украинской известной певицы Камалии – бизнесмен м миллиардер Мохаммад Захур – рассказал об изменах в браке.

В интервью Славе Демину Захур сообщил, что не знает, изменяла ли ему предыдущая жена, ведь доказательств не было.

"В первых отношениях я изменял. Во вторых – нет", – сказал Мохаммад.

Он признался, что мужчины изменяют из-за того, что они либо "мартовские коты", либо им чего-то не хватает. А Захур изменял первой жене, поскольку ему не хватало супружеской жизни.

Камалия с бывшим мужем / фото: instagram.com, Камалия

"Когда поймали, тогда стало стыдно", – подчеркнул бизнесмен.

Почему Мохаммад Захур живет с Камалией

Мохамад Захур признался, что считает дочерей слишком юными, поэтому всячески хочет уберечь их от негатива, связанного с расставанием родителей. К тому же бывший муж Камалии не видит необходимости раскрывать тайну, ведь ни у него, ни у певицы пока нет новых партнеров.

"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах - это для меня промах. Любой ее подъем - я искренне радуюсь, от любой ее неудачи - мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы остались все равно людьми, друг друга все равно уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", - признался Захур.

Камалия / инфографика: Главред

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

