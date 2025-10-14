"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

Вы узнаете:
- Мохаммад Захур изменял первой жене
- Что ему не хватало в браке
Бывший муж украинской известной певицы Камалии – бизнесмен м миллиардер Мохаммад Захур – рассказал об изменах в браке.
В интервью Славе Демину Захур сообщил, что не знает, изменяла ли ему предыдущая жена, ведь доказательств не было.
"В первых отношениях я изменял. Во вторых – нет", – сказал Мохаммад.
Он признался, что мужчины изменяют из-за того, что они либо "мартовские коты", либо им чего-то не хватает. А Захур изменял первой жене, поскольку ему не хватало супружеской жизни.
"Когда поймали, тогда стало стыдно", – подчеркнул бизнесмен.
Почему Мохаммад Захур живет с Камалией
Мохамад Захур признался, что считает дочерей слишком юными, поэтому всячески хочет уберечь их от негатива, связанного с расставанием родителей. К тому же бывший муж Камалии не видит необходимости раскрывать тайну, ведь ни у него, ни у певицы пока нет новых партнеров.
"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах - это для меня промах. Любой ее подъем - я искренне радуюсь, от любой ее неудачи - мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы остались все равно людьми, друг друга все равно уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", - признался Захур.
Смотрите видео интревью Мохаммада Захура:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Вас может заинтересовать:
- Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали
- В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло
- "Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред