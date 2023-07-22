"Поняла, что облажалась": хромающая Седокова завалила выступление на российском канале

Седокова раньше не умела петь. А теперь и ходить. Самое время - ехать выступать в Москву.

https://stars.glavred.info/ponyala-chto-oblazhalas-hromayushchaya-sedokova-zavalila-vystuplenie-na-rossiyskom-kanale-10487674.html Ссылка скопирована

Седокова покалечилась после концерта в Москве / Instagram/annasedokova

Скандальная певица украинского происхождения Анна Седокова, которая славится своими нелепыми выходками и ссорами с мужем, облажалась на вручении российской премии от канала "Муз ТВ".

Как известно, Седокова продолжает как ни в чем не бывало, ездить в Россию и выступать там, несмотря на военное вторжение и атаку мирных городов российскими оккупантами.

Оказалось, что накануне вручения премии, Седокова полетела с лестницы. Ранее она выступала на концерте, и якобы увидев свою дочь, полетела с лестницы, рассказала она в своем Instagram.

видео дня

По словам предательницы, падение было катастрофическим. "Я так переживала весь концерт, чтобы все было гениально, мы ведь так все выстраивали. И когда ты так долго этого ждешь… Я поняла, что облажалась, даже не выйдя на сцену… И я очень переживаю, так как я стояла, мне было больно, и я не выложилась на максимум, на который должна была выложиться", - ноет она.

В сети также появилось видео, как Седокова нелепо виляет располневшими бедрами, пытаясь идти ровно.

При этом, она также не гнушается в который раз поблагодарить террористическую Москву, которая обстреливает ее родные города. Браво, Аня.

Анна Седокова продолжает любить Россию / Instagram/annasedokova

Напомним, ранее Седокова показала свою среднюю дочь, которую она родила от бизнесмена Максима Чернявского, который отсудил у нее дочь и запретил делится ее снимками в социальных сетях.

Главред также писал, что Седокова живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Вас также может заинтересовать: