"Понял, насколько я эксцентрична": Деми Мур назвала причину своего одиночества

Голливудская звезда, мечта многих поклонников, не может найти себе партнера.

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Деми Мур новости - Деми Мур рассказала, почему одинока / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В жизни актрисы и модели Деми Мур были и счастливые браки и громкие романы. Даже сегодня 61-летняя артистка кажется лакомым кусочком, однако, по словам самой Мур, партнера у нее нет.

В этом она призналась на шоу Джимми Фэллона. Более того, Деми раскрыла причину своего одиночества.

Актриса рассказала, что не заводит отношения из-за своих домашних питомцев - у нее 8 псов, включая ее любимицу Пилаф, которую Мур даже берет с собой на светские мероприятия. Животные спят с ней в одной постели и в личных кроватках рядом, поэтому вечерняя рутина звезды - то еще приключение.

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"Я сплю с собаками. Если бы кто-нибудь увидел мой ночной распорядок, если бы его сняли на видео, он бы понял, насколько я эксцентрична", - цитирует Деми Мур издание People. Актриса намекнула, что считает свою чудаковатость причиной того, что у нее нет постоянного партнера.

Собачки Деми Мур / instagram.com/demimoor

Кто такая Деми Мур? Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

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