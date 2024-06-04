Помогите: конспирологи разоблачили тайную записку Миддлтон

Кейт Миддлтон является героиней многочисленных слухов.

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Кейт Миддлтон снова стала героиней конспирологических теорий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Теоретики заговора относительно здоровья Кейт Миддлтон воспользовались сообщением в социальной сети Х (Твиттер) семимесячной давности, в котором говорилось, что она передала телевизионному фокуснику секретную записку с надписью "помогите".

Однако позже, как пишет Newsweek, иллюзионист заявил, что это была неправильно понятая шутка.

Деррен Браун прославился в Великобритании после запуска его телешоу "Контроль над разумом" в 2000 году. Совсем недавно его сценическое шоу "Невероятное" было частью Королевского эстрадного представления 30 ноября 2023 года.

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Именно там он встретил принца Уильяма и Кейт, а затем 14 декабря написал на X: "Невероятно". Оба были очень милыми и потрясающими на встрече. "Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово — ПОМОГИТЕ.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Хотя этот пост и был несколько загадочным, он не вызвал особых споров, а фоловеры в Instagram опубликовали шквал смеющихся смайлов, когда он был впервые написан в декабре.

Однако с тех пор Кейт стала мишенью для теоретиков заговора, которые наполнили социальные сети порой дикими, а местами гротескными предположениями о ее отсутствии в общественной жизни в 2024 году.

Это привело к тому, что его пост стал вирусным: некоторые в социальных сетях заявили, что он был серьезен, а некоторые даже предположили, что ему следовало вмешаться, чтобы помочь Кейт.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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