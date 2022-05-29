Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

Оля Полякова поделилась своими бедами. Скриншот видео

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что осталась на время войны практически без денег.

Как рассказала она в программе "Взрослые девочки" на YouTube-канале Маши Ефросининой, накануне войны певица затеяла ремонт. "Многие люди мне говорят: "А где же все эти деньги, которые вы зарабатывали?". А ты знаешь, я же не сделала никакой кубышки. У меня же была стройка, ремонт. Я только-только поставила новые окна. А вы представьте, в Киеве, который бомбят, поставить за дикие деньги новые окна. Я говорю своей домработнице: "Танечка, придите, пожалуйста, заклейте изолентой". Она мне отвечает: "Оля, вы вообще представляете размер этого окна?". Эту витрину за дикие бабки, конечно же, заклеить невозможно", - поделилась Полякова.

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Также исполнительница вложила большое количество денег в свои творческие проекты. Из-за начала войны они так и не были реализованы, а вот вернуть потраченные средства уже не удалось.

"Я вкладывала в шоу, вложила в кино. Ребята, я же фильм сняла. Мы только-только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой и крутой клип на песню "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно же, она не вышла 8 марта, и вряд ли выйдет вообще", – огорченно констатировала певица.

Напомним, ранее Оля Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что-угодно. Так, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин..."